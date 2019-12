Agáta Prachařová se konečně pochlubila novou láskou: Fanoušci si pochvalují, že si od Prachaře polepšila

Agáta Prachařová Michaela Feuereislová

Nyní učinila všem spekulacím přítrž a na svém facebookovém profilu se veřejně pochlubila novým objevem, kterým je blonďatý hezoun Zdeněk Turek.

Agáta, která na Facebooku ještě stále nese jméno po svém manželovi Jakubu Prachařovi (36), si změnila svůj stav na „zadaná“ a fanoušci začali její příspěvek okamžitě komentovat. Někteří gratulují, jiní si nejsou příliš jistí, jestli to není jen zase nějaká provokace. Nepozdává se jim, že by tajnůstkářka Agáta byla najednou tak sdílná a po chvíli randění by veřejně vypouštěla do světa čerstvé novinky ze soukromí.

V každém případě se modelčini obdivovatelé shodují, že sympatický Zdeněk je opravdový kus. „Ten je hezčí než Prachař,“ zaznělo v komentářích. „Hodně štěstí, ať vám to vydrží. Ať má rád vaše děti Agátko, jinak by to nešlo a ty negativní kecy neřešte, ať si každý zamete před svým prahem,“ povzbuzuje Prachařovou další fanynka.

Status "zadaná" z Agátina facebookového profilu sice po chvíli zmizel, ale fanoušci jsou z novinek opravdu nadšení a lásku jí přejí. Otázkou zůstává, jestli si z nich Agáta zase trochu nestřílí? ■