Kubařové pomohl k postupu do finále StarDance manžel: Začaroval prý Výstaviště!

Byť měla herečka Veronika Khek Kubařová (32) v sobotu namále, v rozstřelu taneční soutěže StarDance porazila Karla Kovyho Kováře a postoupila do finále , kde se utká o pomyslnou medaili s Jakubem Vágnerem a Matoušem Rumlem. I když herečka Dejvického divadla tančí krásně, v jejím úspěchu má kromě její píle taky prsty manžel Pavel Khek. Ten používá k postupování své ženy do dalších kol tajné čáry...

I když má Kubařová obrovskou základnu věrných fanoušků, kteří posílají každou sobotu poctivě hlasy, herečka Super.cz přiznala, že velký dík patří také jejímu manželovi. Ten totiž svou krásnou choť sleduje z hlediště a kouzlí...

„Já mu musím vyseknout obrovskou poklonu, protože on mi tak strašně pomáhá a má se mnou neuvěřitelnou trpělivost v tomhle příšerném období, kdy vůbec nejsem dobrou manželkou. Vždycky mi ještě napíše nějakou krásnou zprávu. Má takový rituál, který děla tady kolem Výstaviště... takže mi pomáhá všemi možnými způsoby,“ prozrazuje pomalu herečka a na přímý dotaz, jaký rituál její muž má, odpoví:

„Chodí běhat. Oběhne Výstaviště a nějak to tu začaruje,“ směje se krásná tanečnice, která nevlastní doma váhu, tudíž netuší, kolik kilogramů za dobu StarDance zhubla, ale tvrdí, že kostýmy jsou jí o číslo větší. Tělo se také vyrýsovalo a celé přetvarovalo.

Veronika se také svěřila, co ji momentálně trápí nejvíce, a tím je adventní věnec. Přestože advent už začal, tak ona ho prý ještě nestihla vyrobit. „Potřebuju ho nutně udělat, dělám ho vždycky, a ještě jsem to nestihla,“ kaje se s tím, že ho prošvihla. Sama si prý vůbec nedokáže představit, co bude po skončení StarDance dělat. Prý asi půjde někam tančit. ■