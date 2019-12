Finále Česko Slovensko má talent plné emocí: Favorité kvůli zranění nevystoupili a vítězka se stala terčem kritiky

Margaréta Ondrejková se stala vítězkou Česko Slovensko má talent. Foto: TV Prima

O post vítěze bojovala s dalším mladým zpěvákem, teprve jedenáctiletým Samuelem Rychtarem, který zazpíval píseň z vlastní tvorby, a dokonce se sám doprovodil na kytaru. Skutečnost, že se o vítězství utkali dva zpěváci se divákům ale vůbec nezamlouvala.

„Zpěváci by tam neměli vůbec chodit! Mají jiné soutěže - Hlas, SuperStar,“ zaznělo v komentářích na sociálních sítích. A další fanoušci zastávající stejný názor se přidali. Například jedna divačka by na stupni vítězů ráda viděla výtvarnici Volhu Safronovu nebo dětskou dvojici akrobatů. „Gratulujeme k vítězství. Zpívala opravdu krásně, ale jak píši ostatní, tohle patří do pěvecké soutěže. Třeba ta paní, co malovala do písku, to je opravdu talent!!! Dětičky byly krásné, bohužel zranění holčičky nedovolilo, aby pokračovaly v soutěži. To byli mí favoriti na vítězství,“ rozepsala se fanynka pořadu.

Právě zmínění malí ukrajinští akrobaté Katya a Nikita měli ve finále velkou smůlu. Katya si přivodila úraz, kvůli kterému jí lékaři zakázali vystupovat, chvíli před závěrem soutěže tak přišla jejich dřina vniveč. Naštěstí měla porota ve složení Jakub Prachař (36), Diana Mórová (49), Marta Jandová (45) a Jaro Slávik (45) pro akrobatické duo připravené malé překvapení. Katye a Nikitovi z Ukrajiny zaručili postup do finále v další řadě soutěže. ■