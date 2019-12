Karel Kovy Kovář a Veronika Lišková opustili StarDance. Super.cz

Porota dvojici chválila především za paso double, povedl se ale i slowfox. Na postup do finále jim ale hlasy diváků nestačily. V rozstřelu se utkali překvapivě s Veronikou Khek Kubařovou a Dominikem Vodičkou. Kovář a Lišková se naposledy pokusili diváky zaujmout waltzem.

"Já myslím, že v nejlepším by se mělo odejít. Byl to pro mě po všech stránkách nejlepší zážitek. A upřímně jsem se modlil za tenhle výsledek. Je to fér hlavně po taneční stránce," připustil Kovy, kterého překvapilo, že si během soutěže vybudoval s ostatními tak silné vztahy. "Vůbec stát v televizním pořadu a děkovat tu za něco, bylo pro mě do nedávné doby dost nepředstavitelné," sdělil neprodleně po vypadnutí.

"Svým způsobem je to forma euforie, spadne z vás obrovské břímě, mám ten pocit," oddechl si Kovy po přenosu. Jeho taneční partnerka se neubránila slzám štěstí. "Jsem upřímně fakt šťastná, že to takhle dopadlo, ani jsem nečekala, že bychom se mohli dostat tak daleko a Verča si ten postup fakt zasloužila," pochválila Kubařovou tanečnice Lišková.

Sám youtuber přiznal, že je rád, že zvítězil tanec a výsledky se neodvíjely jen od základny fanoušků, která je v jeho případě ohromná. "Já jsem upřímně byl na svém absolutním maximu. Nemyslím si, že bych tady zvládl vykouzlit ještě něco zázračně lepšího," přiznal Super.cz.

Taneční pár, který trávil tréninky i osm hodin denně, se nejvíce ze všeho nyní těší na odpočinek, ale také, až si zajdou na kávu nebo na víno, aniž by druhý den museli vstávat kvůli tréninkům. ■