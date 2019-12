Panenek má už padesát, ale chtěla by živou: Dcera producenta Čarodějky by si přála sestřičku

Dcera Františka Janečka by chtěla sestřičku. Super.cz

Vánoce se blíží, takže všechny děti dávají dohromady seznam toho, co by si přály od Ježíška. Výjimkou není ani dcera producenta muzikálu Čarodějka Františka Janečka (75), jedenáctiletá Emily. Spolu s ní a její maminkou Terezou Mátlovou (44) jsme si povídali po muzikálovém představení v divadle GoJa Music Hall.

Emily si jako všechny holčičky přeje hračky, hlavně panenky. Její maminka nám prozradila, že třeba panenek už má kolem padesáti a má celé sbírky jednotlivých druhů, nejen barbín. "Sbírám je a hrozně ráda si s nimi hraju," svěřila Emilka. "Opravdu se o ně stará, udržuje je v pořádku a nejradši by dala každé večer pusu, to by ale nešla nikdy spát," doplnila Tereza, která si sama skromně přeje pouze parfém.

Ve hře je ale ještě jedno přání, a to je společné. Emilka by si přála sestřičku. "Už jsem si o ni psala loni, ale nedostala jsem ji. Chtěla bych ji, abych si s ní mohla hrát," prozradila nám dívenka. A ani její maminka, která je sama ze šesti sester, by nebyla proti. "Emilka by byla šťastná," doplnila.

Jinak už se obě holky chystají na cukroví, nejvíc jsou prý žádaná vosí hnízda a nepečené kuličky. A Vánoce letos zřejmě stráví v Praze. "Do Dominikány ani na Floridu se nechystáme, ale poslední slovo má samozřejmě František," uzavřela Tereza. ■