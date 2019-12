Takhle ji na kurtu neuvidíte: Serena Williams ukázala vypracovaný zadek v bikinách

Serena Williams Profimedia.cz

Sdílela ještě gif, ve kterém se nadšeně nakrucuje. A má co slavit, před pár dny organizovala v Miami večírek pro svou značku oblečení, se kterou sklízí úspěch. Promluvila také o tom, co ji inspirovalo, aby se sama vrhla do podnikání.

„Vždycky jsem měla pocit, že na trhu pro mě nic není. Nic, co by sedělo na moje boky, břicho, zadek, prsa a takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Nebudu čekat, až mi někdo něco vytvoří. Udělám něco, co bude sedět nejen mně, ale také ostatním,“ uvedla pro US Weekly.

Tenistka nedávno oslavila druhý rok v manželství s Alexisem Ohanianem, s ním má také dcerku Alexis Olympiu (2), která se narodila deset týdnů před jejich svatbou. ■