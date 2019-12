Za měsíc má 7 kilo dole: Producent Čarodějky František Janeček má na hubnutí neobvyklý recept

František Janeček zhubnul 7 kilo. Super.cz

Tradiční vánoční setkání se svými herci pořádal producent František Janeček (75) v divadle Goja Music Hall. S hlavními představiteli muzikálu Čarodějka, který se bude v divadle na holešovickém Výstavišti hrát minimálně do června příštího roku, se sešel u stromečku. Nechybělo zpívání koled ani čokoládové dárečky.

"Já už žádný dárek k Vánocům nepotřebuju. Pro mě je největším potěšením, že mohu obdarovat diváky. Čarodějka se líbí, diváci odcházejí nadšení a já jsem samozřejmě také velmi rád," řekl nám producent, který prozradil, že v tuto chvíli lze koupit lístky až do konce sezóny, takže pokud chcete ještě stihnout koupit vstupenky jako dárek pod stromeček, není s termíny problém.

Čarodějkou ovšem rozhodně nekončí. Janeček minulý měsíc hodně cestoval a pobýval v zahraničí, kde jednal s majiteli licencí dalších světových děl. "Jsem sice v tom opravdovém důchodu, ale reálně se do něj nechystám. Divadlo je to, co mě baví nejvíc," svěřil.

Jelikož jsme producenta nějaký čas neviděli, překvapilo nás i to, jak zhubnul. Dole má sedm kilo. "Žádné diety jsem nedržel, ale byl jsem v jednom kole. Takže kila šla dolů zřejmě tím cestováním," krčil rameny Janeček. ■