Je z ní krásná slečna: Dcera Tomáše Ujfalušiho jako by z oka vypadla půvabné mamince

Poprvé jsme ji viděli zpívat na veřejnosti, když jí bylo deset . Svůj sen o kariéře zpěvačky dcera Tomáše Ujfalušiho nevzdala . Už je z ní čtrnáctiletá půvabná slečna, která jako by z oka vypadla mamince Kateřině, a na jevišti ji opět uvidíme.

Kačenka ovšem vzdala působení v muzikálech. "Byla to zkušenost, ale zjistila jsem, že mi to úplně nevyhovuje. Raději se budu věnovat sólové kariéře. Mám ráda pop a asi mi nejvíc sedí R&B. Zpívám v angličtině, ve které i studuji, " míní mladá zpěvačka, která se objevila v několika muzikálových představeních. Naposledy zkoušela roli v muzikálu Shrek před dvěma lety.

V dohledné době bychom ji měli vidět už podruhé v každoroční charitativní show Horečka nedělní noci, která proběhne v dubnu tentokrát v Hudebním divadle v Karlíně. Rodiče ji nadále podporují. "Jsem za to hrozně ráda. Říkají mi, ať hlavně dělám, co mě baví, ale ať taky studuju. Tak snad to i ve škole bude dobrý," doufá. ■