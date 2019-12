S bývalým snoubencem se opět vídá, ale budoucnost je nejistá: Misska z děcáku opět míří na měsíc do zahraničí

Veronika Kašáková nemá ve svém vztahu stále jasno. Super.cz

V dubnu už odložila zásnubní prsten. Ještě začátkem léta nedokázala pojmenovat, v jaké fázi její vztah vlastně je. A tak odjela na měsíc na Havaj, kde se učila anglicky. Pak to vypdalo, že to ti dva dali zase dohromady. Ovšem když jsme si povídali po tiskové konferenci show Horečka nedělní noci, která v dubnu proběhne ve prospěch její charity, jasno v tom Veronika opět neměla.

"Ráda bych měla nějakou konstruktivní odpověď, ale pořád nemám. Ne že bych neměla jasno ve svých citech, ale rozhodla jsem se, že dokud si nebudeme úplně jistí, jak to chceme, tak ten soukromý život nebudeme prezentovat. Byla jsem hodně sdílná, a když se to potom nějak nepovede, tak to bolí, protože se na to lidi často a velmi osobně ptají a já jsem hodně citlivá," svěřila.

"Neznamená to, že když se vdám a bude to nějak pokračovat, že se o tom nedozvíte. Radostné okamžiky sdílet chci. Ale nic se neděje. Víme o sobě a jsme si na blízku," doplnila misska z děcáku.

Místo toho, aby si lámala hlavu se vztahem se rozhodla opět odjet. A opět na celý měsíc. Chystá se do Anglie, kde se bude opět věnovat studiu angličtiny. "Ten měsíc na Havaji mi hodně dal, ale vstřebávám jazyk pomalu. Tentokrát to ale budu mít propojené i s nadační prací. Jedu se tam podívat i na ústavní péči," plánuje Veronika. ■