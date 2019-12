Noid přezpíval vánoční píseň Karla Gotta (✝80): Sám se svými 3 holkami prožívá nejhezčí advent v životě

Václav Noid Bárta přezpíval vánoční píseň Karla Gotta.

„Mám období, kdy jsem veselý, šťastný a prozpěvující, protože vše, co se odehrává nyní v mém rodinném a soukromém životě, je nádherné. Je to zalité zimním sluncem, takže my se už doma připravujeme na Vánoce, jsme v pohodě, já u toho občas pracuji, takže odjíždím, ale všechny moje tři holky jsou veselé, šťastné a zdravé a to je pro mě prostě nejvíc,“ svěřil.

„Malá je strašně hodná, já nevím, jestli na nás něco teprve připravuje, ale dnes nechala Elišku spát čtyři hodiny, krásně bumbá, dokonce má přes kilo nad plán, a tak se obě Elišky vyspaly,“ pokračoval ve vyprávění na natáčení soutěžního zábavního pořadu Máme rádi Česko, kde v této soutěži premiérově jako hlavní host zazpíval.

Premiérový díl, kde Vašek zazpíval píseň Jsou svátky, kterou známe v podání Karla Gotta (✝80), sledujte v neděli večer na Primě. ■