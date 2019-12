Kapra musí smažit v garáži: Hanka Kynychová se svěřila se zdravotními problémy svého dvacetiletého syna

Hanka Kynychová o netradičním vánočním vaření Super.cz

"V Europarku ve Štěrboholích máme vánoční stromky, na kterých jsou nalepená dětská přání. Smyslem akce je potěšit pod vánočním stromečkem vysněnými dárky 471 dětí z 13 českých dětských domovů. Zapojily se i známé tváře, které přišly na naši tradiční mikulášskou. Přáníček už zbyla jen asi stovka, tak doufám, že se všechna splní. A když nějaké zbude, vezmu si to na starost já," já slíbila.

"Pro svoje děti už dárky mám. Vždycky jsem to dělala na poslední chvíli a docela jsem se za to styděla. Musím to takhle dělat i do budoucna, protože je to pak ve větším klidu a víc si to pak užiju," míní.

Vánoce budou u Hanky doma tradiční, až na to, že nemůže štědrovečerní večeři dělat v kuchyni, ale musí s rybou do garáže. "Nejstarší syn je totiž alergický na ryby, takže tam smažím kapra i vařím rybí polévku na propanbutanové bombě. Ale kvůli zdraví to je nutné," prozradila, že dvacetiletý Filip má opravdu těžkou alergii, takže pach ryb při vaření mu nedělá dobře. ■