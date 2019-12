Po krachu vztahu s matkou svého syna moderátor Vojnar září štěstím: S novou láskou plánuje svatbu a další dítě

Petr Vojnar se chce oženit a plánuje druhé dítě. Super.cz

"Syn si s partnerkou rozumí, má ji rád. Kdyby to tak nebylo, nebyl bych spokojený ani já. Sice ještě úplně nesdílíme společnou domácnost, ale co nevidět se to změní. Uvidíme, co přinese začátek nového roku. Možná to bude už definitivní. Třeba bude dítě a třeba bude i manželství. V tomhle věku už si člověk těžko na někoho nového zvyká. Jaká je šance, že bych ještě někdy potkal někoho, kdo by se mnou vydržel?" zažertoval Petr.

Ten spolu s přítelkyní a téměř tříletým synem vyrazil na mikulášskou, kterou pořádala cvičitelka Hanka Kynychová (51). "Sebík viděl čerta poprvé, ale vůbec se nebál, dokonce si s ním dal placáka. Asi je frajer a drsňák po tátovi," smál se moderátor. ■