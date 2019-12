Poté, co přestala pít, je pro korpulentní herečku randění náročné: Přiznala i zlomené srdce

Lena Dunham

Britská herečka a režisérka Lena Dunham (33) v létě šokovala fanoušky, když se přestěhovala do Walesu. Tamní prostředí si však velmi oblíbila a našla kýžený klid a mír, jak svěřila v rozhovoru v pořadu The Jonathan Ross Show.

Dále přiznala, že lokalitu změnila, aby si vyléčila zlomené srdce. Lena se nebojí sdílet na sociálních sítích hodně, pravidelně se například fotí nahá, ale o svém soukromí příliš nemluví.

Začátkem loňského roku ukončila pětiletý vztah s Jackem Antonoffem a letos se v eseji pro Vogue rozepsala o tom, jak je osamělá. Nyní se nechala slyšet, že je připravená začít znovu randit, i když to pro ni není lehká disciplína, od té doby, co skoncovala s pitím.

„Nepiju, to je moje rozhodnutí, ale kvůli tomu se mi to ztížilo. Bylo snadné najít chlapa, když jsem pila. Zlila jsem se a šla k nim domů, pak se pozvracela a oni mě museli nechat přespat,“ svěřila, jak proces randění praktikovala v minulosti.

„Ale teď ve Walesu, když se chovám důstojně, je to mnohem náročnější. Pokud by někdo věděl o milém muži, hodném respektu, který nepije, je trochu magor a rád by mě vzal na večeři, dejte mi vědět, vyzvala diváky ve studiu na závěr. ■