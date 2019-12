S dcerou Ivany Jirešové mlátí puberta: Jak herečka zvládá s dospívající dívkou náročné období?

Dcera Ivany Jirešové už je v pubertě. Super.cz

„Já jsem máma a ona proti mně má teď revoltu a má pubertu, takže cokoliv řeknu já, je špatně. Já jí musím říkat jen samé superlativy, což vždycky nejde,“ svěřila se Ivana Jirešová na tiskové konferenci k muzikálu Kat Mydlář. V tom bude po devíti letech opět hrát a zpívat a zpěvu se také ráda věnuje její dcera. Jen jí maminka výtky ke zpěvu musí v tomto období říkat opatrně.

„Měla jsem ji drsnější a můj táta to predikoval a říkal, ať si počkám, že se mi to jednou vrátí a je to tady,“ řekla s úsměvem o pubertě Ivana. „Já jsem byla od čtrnácti pryč a vybíjela jsem si to soboty a neděle a někdy jsem byla tak vyčerpaná, že o mně rodiče nevěděli,“ prozradila herečka s tím, že dospělá se začala cítit až tak ve 27 letech. Puberta ji ale prý opustila tak ve dvaceti.

„Ty dnešní děti se úplně jinak chovají k rodičům než my. My jsme si prostě nedovolili, já jsem si mohla myslet, co jsem chtěla, a rodiče byli rodiče,“ prozradila herečka s tím, že doufá, že dceru pubertální období brzy přejde. ■