Ten Leo má ale štěstí! DiCapriova o 23 let mladší partnerka okouzlila výstřihem na filmovém festivalu

Camila Morrone Profimedia.cz

Herečka musela nedávno obhajovat věkový rozdíl 23 let mezi ní a hollywoodským krasavcem. „Je pravda, že v Hollywoodu není mnoho párů, které by mezi sebou měly tak velký věkový rozdíl. Myslím si ale, že každý by měl randit, s kým chce randit,“ svěřila v rozhovoru pro The Los Angeles Times.

Přiznala ale, že chápe, že s Leonardem vzbudili u lidí takový zájem. „Asi bych taky byla zvědavá,“ nechala se slyšet. Zároveň ale doufá, že její herecká hvězda bude nadále stoupat a nebude už ve světě známá jenom jako DiCapriova partnerka.

„Víc a víc mě lidé vnímají jako herečku. Doufám, že ten humbuk časem opadne,“ uvedla s tím, že je kvůli nadměrné pozornosti občas trochu frustrovaná, protože věří, že každý by měl mít vlastní identitu, nehledě na to, s kým zrovna randí.

V loňském roce mohli diváci Camilu vidět ve filmu Přání smrti, kde ztvárnila dceru Bruce Willise. Zahrála si také v komedii Never Going Back a letos uvedla drama Mickey and the Bear. ■