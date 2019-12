Will Smith z legrace natočil vlastní kolonoskopii: Když mu lékaři sdělili děsivé výsledky, humor ho přešel

Will Smith Profimedia.cz

Herec o zážitku promluvil v pořadu Ellen DeGeneres. „Myslel jsem si, že to bude sranda, chtěl jsem to celé natočit. Točím, a když jsme se dostali do finále, doktoři mi všechno řekli. Přešel mě humor. Najednou to bylo dost reálné. Naštěstí ho vyndali, což bylo skvělé,“ popsal, co se stalo.

Poté, co vyjádřil vděk lékařům, zdůraznil, jak důležitá kolonoskopie je. „Měli byste na to zajít, našli mi to včas a je po všem,“ nabádal diváky pořadu.

Později se k Willovi připojil i Martin Lawrence, se kterým natáčel třetí pokračování Mizerů. Mizerové šli do kin v roce 1995 a prvního pokračování se film dočkal v roce 2003. V loňském roce se herci dohodli, že půjdou i do třetího dílu, jak se ale svěřili během rozhovoru, většinu kaskadérských kousků už raději nechali na profesionálech.

„Zkoušel jsem to ze začátku. Skočil jsem, udělal pár kotrmelců. A pak jsem si řekl, dobře, zkusil jsem to, teď to nechám na někom mladším,“ svěřil Will, zatímco Martin se prý o žádný kousek ani nepokoušel. „Nechávám to kaskadérům, od toho jsou placení,“ přiznal rovnou. ■