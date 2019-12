Některé české herečky byly hodně zlobivé: Čerti přepadli pražské divadlo a pytli neunikla ani Yvetta Blanarovičová

Yvetta Blanarovičová s čerty Foto: Divadlo Broadway

Až do poslední chvíle to vypadalo, že se dnes bude jednat o standardní představení muzikálu Kvítek mandragory, na které jsou herci v Divadle Broadway zvyklí. Jakmile ale začaly hrát první tóny muzikálu, do zákulisí vtrhli čert, Mikuláš a anděl.

Velké překvapení tak neskrývaly herečky Jaroslava Obermaierová (73), Yvetta Blanarovičová (56), Nelly Řehořová, Elis Ochmanová nebo Alžběta Bartošová.

„Čert ví, že já jsem hodná, proto mě nikdy nikam do žádného pekla neodnesl, takže ani letos. A musím tedy říct, že si na mě připravil nějaký malý pytel, tak jsem mu poradila, až přijde za rok, aby si vzal raději větší,“ vtipkovala Jaroslava Obermaierová.

Čerti se dále zajímali o to, jak hodná byla Yvetta Blanarovičová, kterou nasoukal rovnou do pytle a chtěl si ji odnést k sobě do pekla. „Celý tento rok jsem byla hodná, chovala se slušně, takže jsem byla z pytle brzy osvobozena,“ práskla s úsměvem herečka.

Zatímco Elis Ochmanová se čertímu pytli ubránila, to její kolegyně Alžběta Bartošová se do čertího pytle nasoukala v rychlosti sama a ráda. „Já bych se ale klidně ráda do pekla podívala, protože narozdíl od venkovního počasí je tam určitě krásně teplo. Ale bohužel mi to ani letos nevyjde,“ dodala závěrem půvabná Alžběta, která zavzpomínala na své dětství, kdy si dávala vyčištěné boty za okno, aby v nich ráno našli od Mikuláše nadílku. ■