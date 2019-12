S přítelem Ondřejem Pavelcem toho moc společného nemají: Modelka s hokejistou nenašli ani sport, který by spolu dělali

Tereza Budková a Ondřej Pavelec společný sport zatím nenašli. Super.cz

Oba mají sportovního ducha. U bývalého hokejisty NHL Ondřeje Pavelce není divu, když se vrcholovým sportem roky živil. Modelka Tereza Budková (29) si zase postavu musí udržovat kvůli své profesi. Sport, který by provozovali v páru, ale za tři roky, co jsou spolu, ještě nenašli.

"Já chodím do fitka téměř každý den, i když mám povinnosti, tak třeba radši vstanu dřív a jdu si zacvičit. Nedělám to ani kvůli tomu, aby mi rostla svalová hmota nebo abych hubla. Hlavně mě to baví," vysvětlovala Tereza, která kvůli počasí nevyhledává venkovní sportovní aktivity. "Radši jdu do posilovny, protože počasí by mě omezovalo. I když přírodu a procházky mám ráda," doplnila.

Její přítel si zase nejraději zahraje golf nebo si zajde s kamarády na hokej. "Byl to celý jeho život, takže si ho chodí zahrát aspoň rekreačně. A hokej já bohužel nehraju. A on se mnou zase nechodí běhat, ani pořádně běhat neumí," svěřila Budková. "Můžeme si spolu leda zaplavat, když jsme někde u vody," uzavřela modelka. ■