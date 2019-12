Rozkošné děti Evy Decastelo napráskaly maminku: Neumí vůbec vařit, připálí i toust

Eva Decastelo dostala při rozhovoru zabrat od svých dětí. Super.cz

Na předvánočních nákupech jsme potkali Evu Decastelo (41) s jejími dětmi Michálkem a Zuzankou. Dárky se tedy nekupovaly, ty nosí u nich doma Ježíšek a dopisy s přáními už jsou napsané. Zuzanka by kromě jiného chtěla novou panenku, Michal zase malířské potřeby. Hodně jede také sliz. "To je úplně parádní na koberce," zoufala si Eva.

Ta sama žádná velká přání nemá. "Tedy samozřejmě hodné děti a taky hodného pejska, protože jsme si pořídili malého mopsíka, takže máme doma docela veselo. Pokud jde o moje přání, budu spokojená s prstýnkem, kabelkou nebo náušnicemi. Každopádně je u nás pravidlem, že pro dospělé nosí Ježíšek jenom jeden dárek, abychom ho neuštvali," svěřila Eva.

Vánoce tráví rodina na střídačku každý rok jinde. "Máme to spravedlivě, protože já i manžel máme maminky, ta jeho je z Vysočiny ze Želiva a moje bydlí v Praze. Takže jeden rok je moje maminka na Štědrý večer u nás a druhý den jedeme na slavnostní oběd do Želiva a naopak," vysvětlovala. "Letos to vychází u nás a bude tam i manželův syn z prvního manželství," doplnila.

Když ovšem došlo na to, kdo připravuje dobrůtky a peče cukroví, předtím zamlklé děti se k Evině menší radosti na kameru rozpovídaly víc. "Máma je na tom s vařením špatně. Cukroví peče babička nebo i my s tátou," prozradila Zuzanka. "Máma spálí i toust," doplnil Míša. ■