Jolana Voldánová má doma pohledného syna: Vojtu (19) zapůjčila i na módní přehlídku

"Byla to náhoda. Když mě vyzvedával na jedné akci, kde jsem moderovala, tak ho Alena viděla a říkala, že by se jí hodil na vánoční párty, kde potřebovala mladé muže, kteří by vypomohli u vchodu a pomáhali dámám z kabátů. Slovo dalo slovo a je tady, a dokonce si to užívá," vysvětlovala Jolana.

"Je docela oblekový typ a má rád tyhle párty, takže neprotestoval ani vteřinu. Studuje mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě, takže se mu to třeba k něčemu bude hodit," mínila Voldánová.

Ostatně u návrhářky a moderátorky jde o půjčky vzájemné. Jolana si totiž zase od Aleny půjčuje společenské dlouhé šaty. "Sice jsem si od ní pořídila už čtvery koktejlky, ale na vlastní velké večerní si zatím netroufám, takže na slavnostní události si od ní modely zatím půjčuji," vysvětlila Voldánová, která róbu od Wilson vynesla například na zahájení filmového festivalu Febiofest. ■