Jak vyrazit na ples? Návrhářka radí lesklé a třpytivé materiály, ale vrací se i černá

Alena Wilson představila modely na zimní společenskou sezónu. Super.cz

"Dělám limitované kolekce, návrhy dělám v menších počtech. Tak zhruba kolem deseti až dvanácti, z nichž v různých obměnách vycházím. A k tomu ještě modely na zakázku, které mnohdy nestihnu ani vyfotit," vyprávěla nám.

A co se tedy bude letos nosit? "Jsem ráda, že se trošičku vrací moje nejoblíbenější barva, což je černá, od které se poslední roky hodně ustupovalo. Pak je to zlatá a stříbrná. Co hodně jede, to jsou třpytivé věci, takže lurexové látky anebo flitry," vypočítala. Jak si s tím poradila, se můžete podívat ve videu nebo fotogalerii. ■