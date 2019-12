Takhle jste obryni ze Hry o trůny ještě neviděli: Téměř dvoumetrové tělo předvedla v plavkách

Gwendoline Christie alias Brienne z Tarthu se předvedla v plavkách. Profimedia.cz

191 centimetrů vysoká herečka se nechala zvěčnit v Miami, jak nastavuje tvář slunci. V černých plavkách odhalila nekonečně dlouhé nohy a byla chic, jak už je u ní ostatně zvykem.

Christie se svěřila magazínu GQ Style, že už možná nikdy nedostane tak skvělou roli, jakou byla Brienne. Za výkon v poslední sérii byla dokonce nominovaná na cenu Emmy. „Dalo mi to velkou naději a hodně zkušeností,“ prozradila.

V posledním roce Gwendoline střídala hraní s modelingem. Ve světě módy se prý cítí přirozeně. V únoru šla přehlídku značky Tomo Koizumi po boku Belly Hadid. „Myslím, že protože moje tělo poutá tolik pozornosti, musím se s tím popasovat. Buď se v tom utopím, nebo budu plavat,“ svěřila, proč s předváděním nikdy neměla problém.

V příštím roce vyjdou hned dva filmy, ve kterých je možné Christie vidět. Velmi očekávaný snímek The Personal History of David Copperfield na motivy románu David Copperfield od Charlese Dickense a drama The Friend s Dakotou Johnson a Caseym Affleckem. ■