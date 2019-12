5 zajímavostí o pohádce Byl jednou jeden král. Jak Maruška neuměla líbat a z jakého ministra si vystřelil Jan Werich?

Pohádka Byl jednou jeden král se letos vysílá na Štědrý den. Foto: Česká televize

Protože té je přece zapotřebí. Kterého krále by tahle odpověď nenaštvala – zejména když je pyšný, hloupý a namyšlený? Proto není divu, že rozlícený vladař vyžene svou milovanou dceru Marušku z království. Jenže pak se začnou dít věci…Pohádku vysílá na Štědrý den Česká televize.

Diváci pochopili skryté narážky

Film Byl jednou jeden král natočil v roce 1954 režisér Bořivoj Zeman (✝79) na motivy pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato. A v Česku a na Slovensku zřejmě není diváka, který by ji aspoň jednou neviděl. Jak známo, krále, který nakonec přijde k rozumu, v ní ztvárnil Jan Werich (✝75).

Ten se také postaral o to, aby v ní bylo více humoru (a to i toho skrytého), než bylo původně v plánu. Některé fórky cenzuře překvapivě unikly a rodiče tehdejších malých diváků měli v kině o zábavu postaráno.

Werich si totiž troufl napadnout dokonce i kult osobnosti – ve scéně, kdy jeho postava zvažuje, které z dcer má předat království, se radí s obrazem zesnulé královny, kterou oslovuje „Maruško“. Dospělí diváci se doslova váleli smíchy, protože bylo všeobecně známo, že tehdejší nepopulární ministr školství Zdeněk Nejedlý se doma o všem radí se svou ženou Marií.

Najděte mi Marušku. Má modré oči

Královu krásnou a moudrou dceru ztvárnila tehdy 15letá Milena Dvorská (✝71). Rodačka z Prostějova se k roli dostala velkou náhodou – po jednom představení si šla k Werichovi pro podpis a ten se jí zeptal, zda by si nechtěla zahrát ve filmu. Zapsal si její adresu, ale bohužel ji ztratil.

A to byl malér, protože právě tahle slečna byla Maruškou přesně podle jeho představ. Werich nakonec dokázal nemožné. Svého přítele, pana Wichterleho, požádal, aby mu v Prostějově našel rodinu Dvorských, která má dceru s modrýma očima. Zadařilo se…

Dvorská pak byla při natáčení nervózní z o 15 let staršího – a na rozdíl od ní i zkušeného hereckého kolegy Vladimíre Ráže (✝77), který hrál jejího milého. Scéna, kde se měli líbat, pro ni byla utrpením a kvůli její stydlivosti se točila 10krát. Ráž jí to navíc nijak neusnadnil a dával jí najevo svou rozmrzelost.

Šanci dostal i Vlasta Burian

V roli rádce Atakdále se ve filmu objevil Vlasta Burian (✝70). I o to se zasloužil Werich. Burian byl v roce 1945 obviněn z kolaborantství s Němci a ocitl se na černé listině. Příliš agilní Werich tehdy dokonce nazpíval písničku pojednávající o jeho zradě. Pak se ale sám snažil Burianovo jméno očistit a postaral se, aby roli Atakdále dostal právě on.

Co řekl krásný princ o chytrém princi

Ve filmu se objeví i tři princové – Chrabrý (Lubomír Lipský, ✝92), Chytrý (Miloš Kopecký, ✝73) a Krásný (Miroslav Horníček, ✝84). Horníčka se pak ptali, jak to, že zrovna on hrál krásného prince. A on na to lakonicky: „Když může Kopecký hrát chytrého prince…“ ■