Blondýnka z Modrého kódu už se vrhla na pečení: V kuchyni jí letos poprvé pomáhá i malý syn

Michaela Sejnová se synem Foto: archiv FTV Prima

„Peču i pro rodiče a pro tchyni. Kdybych třeba já nedostala žádný dárek, tak mi to nevadí. Ale když bych nemohla upéct cukroví, které bych pak nemohla rozdat, to bych nepřežila. Letos jsem i zapojila více Matěje a společně si to užíváme,“ svěřila herečka, která když není na place seriálu Modrý kód, tak už i pomalu nakupuje dárky.

„Něco řeším přes internet, něco v obchodě. Ale pomáhá mi s tím manžel. My to máme s manželem mezi sebou tak, že si každý koupí sám a pak si to dáme. Máme vlastně všechno, co potřebujeme. Vánoce jsou pro nás spíš o tom, být spolu. Jsem ve fázi, kdy nic nepotřebuji, takže spíš se snažím obdarovat ostatní a třeba i posílám peníze maminkám samoživitelkám nebo do domova důchodců. Je to pro mě radost pomoci těm, co to potřebují,“ prozradila herečka primáckého seriálu, která se už těší na pohodu, kdy bude s rodinou sledovat vánoční pohádky. ■