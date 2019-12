Ve vánočním klipu Slib Michala Kindla si zahrála Sandra Nováková se svým synem

Krátce po vydání prvního singlu z připravovaného alba přichází zpěvák Michal Kindl s dalším materiálem. Píseň Slib vychází 5. prosince i s videoklipem. Toto datum není náhoda, hlavní roli v něm totiž ztvárňuje Sandra Nováková se svým synem Mikulášem.

Nápad natočit vánoční píseň nebyl ze zpěvákovy strany žádným kalkulem. Michala k němu ponoukl námět jednoho filmu: „Zaujala mě v něm postava klučíka, jenž čekal na návrat svého táty z války. Dostat domů se měl právě na Vánoce. Díky tomu jsem si uvědomil, že žádný dárek na světě nenahradí rodinu. Možná je to klišé, ale určitě je to pravda,“ odhaluje autor moment, kdy ho napadlo tuto myšlenku přetavit ve slova a hudební melodii. „Písničku jsem měl hotovou během pár minut. Nazval jsem ji Slib právě proto, že dospělý slíbil svému dítěti, že svátky stráví spolu,“ zakončuje.

Klip Michala Kindla

Michal Kindl

Singl s chytlavým refrénem, jenž si zazpíval i chlapecký sbor, opět produkoval Aleš Zenkl ze studia Marecords. Výrazně se podílel i na debutové desce Barvy z minulého roku. Co se týče režiséra videoklipu, volba padla na Leoše Brabce z PRIMETIME. Oběma se spolupráce osvědčila pracovně i lidsky, a tak nebyl důvod v ní nepokračovat. Právě Brabec režíroval i předchozí videoklip Kruh, do nějž zapracoval výrazový tanec a záběry z dronu. Tentokrát však byla důležitější přirozenost a zachycení pohodové vánoční atmosféry a rodičovské lásky jakožto hlavní témata písně.



A to se povedlo díky angažování herečky Sandry Novákové, jíž můžeme znát z divadla, seriálů Modrý kód či Ordinace v růžové zahradě nebo z filmů Protektor, Veni Vidi Vici a Pusinky. Pro jejího syna Mikuláše byl Slib vůbec první herecká role.



Sám zpěvák má k Vánocům pozitivní vztah. Každý rok chodí na mši na Svatou Horu, poutní místo na vrchu u rodné Příbrami. Jinak se to, co má na tomto čase rád, významně neliší od ostatních lidí. „Vždycky se těším na zhlédnutí komedie Sám doma a taky na Pretty Woman, to je taková klasika. Samozřejmě si dám rád linecké cukroví a řízek s bramborovým salátem. Vánoce si ale užiji více, až budu mít děti,“ věří hudebník.



Michala můžete vidět už 6. prosince v kostele sv. Jakuba v Příbrami, kde proběhne benefiční koncert Srdce pro Ellu. 8. prosince pak v Divadle Hybernia vystoupí jako host Štefana Margity a o den později představí premiérově novinky ze svého repertoáru v pražském divadle La Fabrika. Píseň Slib určitě nebude v playlistu chybět.

