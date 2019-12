Daniela Hantuchová Profimedia.cz

Daniela, která působí jako tenisová televizní expertka, je půvabnou dámou v nejlepších letech. Jaromír si na krásné ženy po svém boku potrpí a přesně to Hantuchová splňuje. Seklo jí to nejen na tenisových kurtech, ale i společenských akcích.

Jakmile se hodila do gala, tak na ni přítomní pánové mohli oči nechat. Před pár lety dokonce oslňovala ve slovenské verzi StarDance s názvem Let´s Dance. Podívejte se, jak to někdejší tenisové hvězdě sekne v sexy šatech. Vedle Jaromíra Jágra by to sličné Slovence jistě nadmíru slušelo. ■