Hvězda Ordinace Kateřina Marie Fialová po rodinné tragédii přiznala další noční můru! Těžká autonehoda v dětství

Kateřinu Marii Fialovou na sedadle spolujezdce neuvidíte. Super.cz

Herečka Kateřina Marie Fialová plánuje velké stěhování. Z Brna, kde žije s přítelem, se stěhují do Prahy. A to hlavně kvůli práci. Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě už má s partnerem, který je také herec, vybraný byt a těší se na změny v životě.

Jednou z nich bude i to, že začne chodit do autoškoly. Léta se bála. V dětství zažila velkou autonehodu. "Od té doby jsem se bála, nesedám na sedadla spolujezdce, pěkně se vozím jako pan prezident vzadu. Na řidičák jsem si netroufala. Ale to se teď změní. V lednu jsem odhodlaná si udělat autoškolu a nejpozději v únoru mít řidičák. Šlápnu do toho," řekla Super.cz Kateřina.

"Neměla jsem důvod, čas, poslední rok ale pořád jezdím vlakem a to mě hrozně deptá. Potřebuju klid sama pro sebe. V autě se můžu učit třeba písničky, ve vlaku křičet nemůžu," vysvětlila na prezentaci nové škodovky v Amsterdamu.

Jako většina žen si své auto nebude vybírat podle funkcí. "Koukám na to, jestli má vyhřáté sedačky, jestli má přihrádku na brýle, musím si mít kam položit kafe. To je přeci důležitý pro holku. Barvu černou nebo bílou, nejsem moc náročná. A tady u nové škodovky se mi líbí, že je to elektrické auto. Je skvělý, že jsou přátelštější k životnímu prostředí. Cokoli ekologické je skvělé," dodala. ■