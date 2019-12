Tuhle skvělou figuru nemá zadarmo: Pagáčová se vedle pravidelného stravování občas vrhne i na půst

Patricie Pagáčová má skvělou postavu. Foto: Instagram P. Pagáčové

Známá herečka nyní prozradila, že se i čas od času přikloní k půstu, aby své tělo pročistila. Během přicházejících Vánoc ale na zlaté prasátko rozhodně nečeká. Stačí jí, když jí menší porce, a nepřejí se k prasknutí.

„Zastáncem půstu moc nejsem, protože si nemyslím, že je dobré celý den nejíst a večer se pak přejíst kapra nebo řízků až k prasknutí. A já, když už držím půst, tak ho držím úplně, že jsem jen o vodě a musím říct, že ho držím ráda sem tam, ale na Štědrý den to nedělám. Přes den jím málo, protože večer je to vydatné, takže jím přes den jen lehce, ale jím,“ prozradila hvězda Modrého kódu a dodala, jak slaví svátky.

„Jsem konzervativní, tak trávím Vánoce nejraději doma. Určitě bych Vánoce u moře trávit nechtěla. Dokáži si představit strávit třeba Silvestra u moře, ale Vánoce ne, ty potřebuji prožít doma, ideálně na sněhu, takže dokážu si představit je strávit na nějaké horské chatce, to by se mi líbilo moc, ale u moře rozhodně ne,“ prozradila Patricie, která ráda peče. Kvůli pracovnímu shonu to ale letos příliš stíhat nebude.

„Letos právě popravdě nevím, jak to u nás s cukrovím bude, protože mám před Vánoci nějak hodně práce. A trochu se bojím, že bude naše rodina letos bez cukroví, protože už několik let peču v naší rodině jenom já. Ale určitě musím stihnout někdy udělat aspoň jednu várku vanilkových rohlíčků, protože ty miluje celá naše rodina a já zase miluju linecký, konkrétně kakaový linecký s naší domácí rybízovou marmeládou, takže ty musím upéct zase pro sebe,“ svěřila Pagáčová s tím, že to příliš nepřehání. ■