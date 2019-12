Jennifer Lopez (50) by si přála další dítě: Nevím, co pro mě Bůh nachystá, ale ráda bych to zkusila, šokovala zpěvačka

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Jennifer Lopez (50) toho letos stihla opravdu hodně. Oslavila životní jubileum , úspěšně odehrála sérii narozeninových koncertů, zasnoubila se , natočila film Zlatokopky, což byl podle kritiků její nejlepší herecký počin, dostala se dle vlastních slov do nejlepší fyzické formy v životě, a takhle bychom mohli pokračovat donekonečna. To všechno je popové divě ale nejspíš málo. Touží totiž po miminku.

Jennifer má dvojčata Maxe a Emme (11) s bývalým manželem Marcem Anthonym, zatímco její snoubenec Alex Rodriguez (44) je otcem dcer Natashy (15) a Elly (11). Podle všeho by však pár početnou rodinu ještě rád rozšířil.

„Chtěla bych. Nevím, co má Bůh v plánu, ale chtěla bych to zkusit. Jsem tomu otevřená,“ uvedla nečekaně v rozhovoru pro časopis People. A není to poprvé, co zpěvačka zmínila dítě. Nedávno se svěřila, že by si její děti dokonce přály sourozence. S konkrétními plány na rozšíření rodiny se ale zatím nesvěřila.

Jennifer, o které se hovoří jako o adeptce na nominaci na Oscara, čeká začátkem příštího roku vystoupení na Super Bowlu. Žhavou show bude mít společně se zpěvačkou Shakirou, a už teď je jasné, že je na co se těšit. K tomu ji čeká hostování v pořadu Saturday Night Live. Není divu, že o letošním roce hovoří jako o roce, kdy se jí splnily všechny sny. JLo letos opravdu jede. ■