Hvězda beach volejbalu Kiki během těhotenství přibrala 17 kilo: Půl roku po porodu má figuru zpátky, už šla i do bikin

Bývalá beach volejbalistka Kiki je půl roku po porodu na své váze. Super.cz

"Přibrala jsem sedmnáct kilo. Myslela jsem, že to nikdy nahlas nevyslovím. Byla jsem z toho úplně konsternovaná a té váze nevěřila, každým dnem to bylo víc a víc. Naštěstí se mi podařilo přijít relativně lehčí už z porodnice a šlo to víceméně samo dolů, takže jsem šťastná, že jsem relativně na své váze, i když to tělo vypadá trošku jinak, než když jsem hrála beach volejbal a dvakrát denně trénovala," svěřil Kiki, kterou jsme potkali jako moderátorku otevření sportovního obchodu.

Podle nás by se mohla do ringu, kde s mikrofonem opening uváděla, postavit klidně v bikinách. "To bych si asi netroufla, ale už jsem v nich v létě byla, ale člověk je na sebe nějak zvyklý, a tak to brzy po porodu asi nebude. Otázka je, jestli se to vůbec někdy vrátí. Ale dát život dítěti je důležitější než mít krásnou postavu," mínila Kiki, která se s profesionální kariérou rozloučila a zřejmě se po mateřské pauze ani nevrátí.

"V tuhle chvíli si myslím, že je to definitivní. Už nejsem nejmladší, jsem malá, byla jsem docela často zraněná, měla různá bebíčka. Ten návrat by byl obrovsky těžký a rozhodně se na něj v tuhle chvíli necítím," svěřila.

Zajímalo nás také, zda Kristýna viděla film Petra Kolečka (35) Přes prsty o beach volejbalistkách, a co na něj říká. "Do kina jsem od porodu jít nestihla a filmy doma nestahujeme, protože se to nemá. Slyšela jsem ale řadu reakcí, protože ne každý pochopil, že by to nemělo být inspirováno příběhem Kiki a Maki. Někteří lidé teď mají pocit, že pronikli do našeho příběhu, ale je to jen film o beach volejbalu, ne o nás. Ale jsem zvědavá, až to jednou uvidím, jestli mě to pobaví a potěší. Ale jsem ráda, že to není o Kiki a Maki," uzavřela. ■