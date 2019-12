Zamilovaná Gabriela Partyšová bude Vánoce trávit s novým mužem: Přestane ho už konečně tajit?

Gabriela Partyšová už se těší na svátky. Super.cz

Nás zajímalo, zda ke cvičení jógy už přesvědčila i svého nového přítele. „Musím říct, že ano, cvičí. Ten teda nedochází na lekce, kde je vícero lidí, ale myslím si, že každý, kdo je v blízkosti takové holky jako jsem já, která se neustále hýbe a je v pohybu, tak pochopí, že to nedělám jen z nějakého rozmaru, ale že mi to dělá dobře a díky tomu můžu vstávat ve 3:45 čtyři dny po sobě do Snídaně s Novou,“ řekla Partyšová, která už v létě na karlovarském festivalu prozradila, že je opět zamilovaná.

Se svým novým partnerem, jehož identitu stále tají, nyní bude trávit první Vánoce. „Už nakupuju a ono je to těžký, my se ještě neznáme tak dlouho, abychom přesně věděli, co komu sedí. Já jsem vsadila letos na tu klasiku. Pánské krejčovství, znám jeho míry, tak nějakou košili pěknou nebo kravatu. To jsou takové věci, které chlapovi, který je manažer, prostě sednou,“ svěřila se moderátorka, kterou jsme potkali na nákupech ve Slovanském domě.

„Myslím si, že to bude takový ten Ježíšek, který je potřebný, protože nemám ráda dárky, které se druhý den hodí do šatny nebo do skříně a už se v životě neobjeví,“ svěřila se Gabriela, která plánuje hned po Svátcích odjet na dovolenou do tepla. Přestože je Partyšová již pár měsíců zadaná, svého nového partnera stále neukázala. Nám prozradila, proč tomu tak je.

„Nemá to v plánu a jestli spolu zůstaneme nebo budeme nějaký čas, tak chce zůstat v tajnosti. Tak doufám, že se nám to podaří. Já jsem v minulosti oba mé manžely v tajnosti nedržela a myslím, že teď na potřetí bych vztah raději tabuizovala. Schovávat se ale nebudeme,“ dodala se smíchem moderátorka. ■