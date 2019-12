Bojí se reakce biomatek: Co kontroverzního prozradila Iveta Vítová o výchově dcery?

Iveta Vítová se při výchově občas tělesného trestu nezdrží Super.cz

Ivetu s Anetkou jsme potkali těsně předtím, než zamířily na mikulášskou besídku, kterou měli zaměstnanci nachystanou na Nově. A Anetka byla hodnější než kdy jindy. Bála se čertů. "Ví proč. Kdyby byla úplně hodná, bát by se nemusela. Občas neposlechne, chodí pozdě spát, jí moc sladkostí," vypočítala Iveta s tím, že možná čert malou odnese. A Anetka ji dobře slyšela.

A jak tedy doma řeší, když Anetka zlobí víc, než se dá vydržet? "Občas zkouší hranice, kam až může zajít, a to pak počítám do tří. U té trojky většinou ví, že už se musí poslechnout a bylo by zle. Vydržím docela dost, ale když ani po té trojce neposlechne, občas dostane přes ruce nebo i přes zadek," nevyhýbá se úplně tělesným trestům moderátorka. ■