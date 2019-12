Tyhle fotky Patricie Pagáčové dělí 5 let: Herečka zhubla a prokoukla

Patricie Pagáčová dnes a před pěti lety (zleva) Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Obě fotky pochází z natáčení zábavní soutěže Máme rádi Česko, které se tato oblíbená herečka dvakrát zúčastnila jako soutěžící. A musíme konstatovat, že rozdíl je na první pohled velmi zjevný, protože na fotce z minulého týdne oproti té z roku 2014 je herečka téměř k nepoznání.

Nutno dodat, že Patricie na sobě zapracovala a shodila nadbytečná kila, která její postavu nepěkně zdobila.

„Pořád mi poměrně často chodí dotazy ohledně hubnutí. Faktem ale zůstává, že na to nejsem žádný odborník. Jen se mi to prostě podařilo,“ svěřila se na sociální síti. „Je to v hlavě, fakt. Člověk se na to nesmí upínat, pak to jde líp. Mně to začalo jít, až když mi to začalo být jedno a přestala jsem to konečně řešit. A hlavně platí nepřežírat se, jíst do polosyta,“ povzbudila všechny své fanoušky.

A jaký má Patricie tajný recept na udržování skvělé figury? „Já jím, co chci, na co mám chuť, ale málo. Ale každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného, poslouchejte své tělo. A mějte se rádi, nejen navzájem, ale i sami sebe,“ dodala závěrem herečka, která se již zanedlouho objeví jako půvabná Laura v seriálu Modrý kód na Primě. ■