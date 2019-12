Kvůli práci nemá na přípravu Vánoc kapacitu: Neuvěříte, kdy a jak řeší zpěvák Pepa Vágner dárky

Josef Vágner je v jednom kole. Super.cz

„Můj kamarád Ježíšek je přesně ten typ Ježíška, který šílí 24. prosince dopoledne. Bohužel to tak je, a letos to nebude jinak,“ řekl zpěvák, který řeší vše na poslední chvíli. „Já dárky objednám ráno dvacátého čtvrtého a jedu pro to, protože to nestihne přijet,“ řekl se smíchem zpěvák a dodal, že podobný shon zažívá i jeho táta Karel Vágner.

„Táta má Vánoce strašně náročný, protože musí objet veškeré ty rodiny a klany, aby to vše obsáhnul, takže pro něho to je docela fuška. Ráno odjíždí a v noci se vrací zdrchaný domů,“ prozradil Pepa na tiskové konferenci k muzikálu Kat Mydlář. Ten se v příštím roce vrátí po devíti letech na divadelní prkna a Vágner se v něm objeví ve stejné roli.

„Hrál jsem tam roli mladého Jesenia a jsem rád, že to všechno oprášíme. Kat Mydlář má strašně krásný melodie a já se hrozně těším na to, že se vrátí a že si je budeme moci zase zazpívat,“ dodal na tiskovce Vágner, který se do představení vrací stejně jako Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Petr Kolář, Kateřina Brožová nebo Ivana Jirešová. ■