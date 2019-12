Manžel Dominiky Gottové vyhrožuje sebevraždou. Profimedia.cz

S odchodem své manželky Dominiky Gottové (46) se finský muzikant Timo Tolkki vypořádává velmi špatně. Dominika, která už nezvládala situaci panující v její domácnosti, utekla do České republiky a zřejmě se nestačí divit, co se mezitím odehrává v Helsinkách.

Timo bojující s bipolární poruchou ihned sáhl po alkoholu, se kterým má problémy, a začal si vylévat srdce na sociálních sítích. Rozpovídal se nejen o svých pocitech z odchodu manželky, ale například i o mladé Mexičance Claudii Pearl, se kterou ho měla Dominika načapat při milostných pletkách.

„V Claudii jsem našel velmi dobrou přítelkyni, je úžasný člověk, má krásnou duši. Hudba, kterou společně děláme, je kouzelná. Pracoval jsem s největšími hvězdami v Evropě, na světě, ale s ní to jde samo, je to tak jednoduché. Nechápu to, ale jsem za to vděčný,“ říká alkoholem posilněný Tolkki v jednom ze svých videí.

Jeho kamarádi ho pochopitelně v komentářích důrazně žádají, aby přestal pít, protože se zdá, že už situaci nemá pod kontrolou. To dokazují i jeho příspěvky plné překlepů, leckdy postrádající smysl. Jenže Timo se odradit nenechal a alkoholismus si nepřipouští. „Nejsem opilý, piju jen víno a pivo,“ říká ve videu a sahá po plechovce piva.

Veřejných výlevů a ostudy už má zřejmě dost i čtyřiadvacetiletá Claudia, za kterou se Timo chystal odletět. „Vypadá to, že jsem spoustu lidí zklamal svým chováním na sociálních sítích. Claudia je na mě naštvaná... Myslím, že zůstanu tady ve Finsku. Tolik jsem se na výlet těšil, ale znovu jsem selhal ... Hádám, že je špatné být šťastný .... uvidíme se v nebi ...,“ vyhrožuje Timo na svém profilu.

Pak ale obrátil a výlet přehodnotil, i přesto, že od Mexičanky dostal košem. Protože své kamarády zklamal, rozhodl se najít si na internetu přátele nové.

„Samozřejmě, že se vydám na výlet - když jsou na mě moji nejbližší přátelé naštvaní, najdu si tam nové. Jestli chceš být mým kamarádem, napiš mi na email. POTŘEBUJU TĚ,“ vysílá prosebné signály Tolkki.

Po pár skleničkách ale zase všechny plány vzdává a přichází s dalšími výhrůžkami. „Je čas vrátit se k mému otci ... Nashle, uvidíme se v nebi. Pokud se ptáte proč, zeptejte se Claudie Pearl,“ píše Timo a později přidává několik dalších statusů o smrti a shledání v ráji. ■