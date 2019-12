Konečně je vidět, jak se zakulacuje: Těhotná Vignerová se pochlubila rostoucím bříškem

Aneta se pochlubila bříškem. Foto: Super.cz/Herminapress, Herminapress

Tentokrát ale udělala výjimku. Svůj požehnaný stav dala na odiv při charitativním focení na pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. Modelka se nechala zvěčnit v designovém triku s názvem Nadotek, které navrhovala Liběna Rochová, a na své bříško upozornila.

Nutno říct, že modelce požehnaný stav opravdu sluší. Na Anetě, která brzy přivede na svět svého prvního potomka, je vidět, že si zatím těhotenství užívá, a to, že už nabrala 12 kilogramů, by na ní nikdo nepoznal. Miminko, které čeká se scenáristou seriálu Most! Petrem Kolečkem by měla přivést na svět na jaře příštího roku. ■