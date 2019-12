Lucie Šafářová se pochlubila fotkou s těhotenským bříškem: A přidala i tohle dojemné vyznání pro Tomáše Plekance!

Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová Foto: Instagram L. Šafářové

„Den po dni více obdivuji přírodu, a to jakým zázrakem počíná a přináší nový život. Těhotenství přináší pro ženu spoustu změn jak na těle, tak na duši, které jsou i nejsou příjemné. Nevolnosti, rostoucí tělo na všech „těch“ partiích, otékání, dušnost, bezmoc si zavázat boty, pláč u filmu, který ani není tak dojemný, únava atd., ale také pohled na ten malý špendlík, kterému za chvíli tluče srdíčko, pak má nožky ruce a najednou kope a tančí v mém břiše lambády, že se ani nestačím divit, kde bere tu sílu,“ napsala na Instagramu Šafářová, která přidala i svůj náhled na těhotenství z pohledu sportovkyně.

„To s jakou dokonalostí to příroda zařídila, je úžasné, a zase v tom je harmonie, kdy něco krásné sebou nese i to náročnější. Asi abychom to krásné uměli opravdu ocenit a prožít o to víc! Myslím, že pro sportovkyni je to ještě o to větší změna, když se nemůže hýbat, jak je zvyklá celý život, přibere kila, která nikdy neměla, místo toho být tvrdá a bojovná se mění na měkkou a jemnou ženu, která má úplně jiné priority! Každá žena to jistě prožívá jinak a zároveň všechny si tím procházíme podobně. Nemusíme přece být stále krásné a perfektní, to je trend doby a proč vlastně? Krása je relativní pojem,“ dodala bývalá tenistka.

A přidala i krásný vzkaz pro Tomáše Plekance, který už má s Lucií Vondráčkovou (39) dva syny. „Muži s námi v tomto období někdy musí být o to více trpěliví a láskyplní. Já děkuji, že jednoho takového mám doma, který mi je oporou po celý ten čas! Těším se, jaká bude ta další etapa, až tu malá bude s námi a jsem vděčná za celé tohle období rostoucího bříška,“ uzavřela Šafářová. ■