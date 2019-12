Žádná přehnaná umělotina! Attilovi Véghovi porodí již brzy syna tahle nádherná blondýnka

Attila Végh pěl chválu na svou manželku. Super.cz

"Co chce Karlos, je jedna věc, druhá je, co chci já. Celý rok říkal, že ví, jak dopadne zápas, nakonec to dopadlo jinak. O odvetě nyní neuvažuju. Čas budu věnovat rodině, těším se moc, budu si nyní užívat hlavně s rodinou," řekl Super.cz Attila.

Termín máme Vánoce, Silvestr. Ať už je malý Attilka mezi námi a budu nejšťastnější na světě. To pro mě je zápas století, je to pro mě nejvíc," usmívá se.

O své krásné ženě Natálii mluví jen v superlativech. "Miluju svoji ženu. Je to osoba, která vždy stála vedle mě, podporuje mě. Mám tu správnou ženu vedle sebe. Ona je ta pravá. Miluju ji nejvíc," říká.

Zatímco řada jeho kolegů miluje extravagantní umělé sexbomby, on má vedle sebe něžnou blondýnku, která má umělé pouze poprsí. "Myslím, že to je každého osobní věc. Já mám nejkrásnější ženu, kterou miluju. Je nejen krásná, ale navíc si skvěle rozumíme, máme stále o čem mluvit," dodal Végh na křtu kalendáře Dany Morávkové. ■