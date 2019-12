Dcera Kubelkové (15) už dostává na přehlídkách odvážné modely jako její máma! Krásná Natálie zářila v šatech s výstřihem do pasu

Natálie Jirásková a Iva Kubelková Super.cz

Ty odvážnější dokonce předvedla teprve patnáctiletá Natálie, kterou čekají zanedlouho přijímací zkoušky na gymnázium.

Natálka předvádí, nafotila kosmetickou kampaň, daří se jí. "Baví mě to, je to moje záliba," řekla Super.cz Natálie. Vycestovat do zahraničí ale zatím není na pořadu dne. "Zatím se to neplánuje, ale kdyby přišla ta příležitost, tak se musím koukat na věci okolo. Teď mám hodně školy, budu se hlásit na střední. Nejdřív škola, pak práce, zábava a koníčky," říká rozumně. "Jsme v procesu pilné přípravy. Chce na jazykové gymnázium, a tak je potřeba, aby byla na přijímačky připravená," dodala Kubelková.

Zatím Natálie není v žádné modelingové agentuře. "Všechno šéfuje máma. Zatím nejsem v žádné agentuře, ani to neplánuju. Na to, že nemám agenturu, je toho pro mě akorát," usmívá se. "Když ji někdo osloví, tak to se mnou konzultuje. Spousta věcí se mi podařilo jí i rozmluvit," dodala Iva. ■