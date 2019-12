Jak ji zaručeně dostat do postele?

Zima je tu a co může být krásnějšího a příjemnějšího než se s partnerkou zachumlat do peřin a užívat si vzájemné blízkosti? Abyste se tam ale cítili pohodlně a radši z ní neutíkali, musí být postel opatřena lůžkovinami oblečenými do pěkného a pohodlného ložního prádla.

Ložnice Foto: Povlečeme vás