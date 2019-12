Jako modelka v důchodu tedy nevypadá: Krásná Adriana Lima (38) okouzlila svými přednostmi

Adriana Lima Profimedia.cz

Adriana Lima (38) sice loni odložila svá andělská křídla , ale v podvědomí fanoušků zůstane andílkem Victoria´s Secret nejspíš navždy. Během udílení cen Footwear News Achievement Awards opět dokázala, že do starého železa ještě zdaleka nepatří.

Adriana se ozdobila šperky značky Chopard a v saku vystavila na odiv nejen ploché bříško, ale i bujný dekolt. Brazilská kráska cvičí šestkrát týdně a dřina je znát.

Minulý měsíc se modelka spojila se značkou Puma a pomohla navrhnout asi 14 kousků pro novou kolekci. Modelka se sice nechala slyšet, že by do dvou let chtěla přestat pracovat úplně, zatím ale tempo nezpomalila.

Maminka Sienny (7) a Valentiny (10) se v lednu po dvou letech rozešla s tureckým spisovatelem Metinem Harou. Od té doby je prý single. ■