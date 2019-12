Takhle to oblíbená moderátorka natřela rýpalům: Zorku Hejdovou kritizovali za silné nohy, na akci s úsměvem vynesla sexy mini

Zorka Hejdová Super.cz

Zorka Hejdová (29) je v jednom kole. Moderuje v televizi, rádiu, na společenských akcích a mimo jiné hodně času věnuje i sociálním sítím, kam přidává posty ze života, ale i o módě, která je její vášní. Obdobně to má s pracovním vytížením i její manžel Míra Hejda, (36) a tak Zorka přiznává, že se poslední dobou doma míjeli. „Bylo to asi nejnáročnější období, které jsme kdy měli. Věřím, že svítá na lepší časy. Vánoce chceme zažít v klidu a pohodě. Budeme ležet u pohádek, ládovat se cukrovím a to bude všechno,“ svěřila se nám natěšená moderátorka.

Zorka si uvědomuje, že nemít za manžela moderátora, nemuselo by být manželství příliš šťastné. „Jsme k sobě strašně tolerantní. Umíme si vyjít vstříc, ale dokážu si představit, že kdyby můj partner nebyl z branže a nebyl to moderátor, který moc dobře ví, jak to chodí, tak by to ten vztah neunesl,“ konstatovala blondýnka.

Kde jinde jsme mohli usměvavou krásku zastihnout než opět v práci, a to při moderování akce, na které se předávaly ceny pro nejlepší blogery a influencery. Zorka, kterou na Instagramu sleduje přes 200 tisíc lidí, už se prý také sama považuje za influencerku, ale poznala i odvrácenou tvář této profese. Není vždy jednoduché vyrovnat se s nepřejícníky, kterých je na sociálních sítích spousta. Pár takových nedávno moderátorce zkritizovalo snímek, na kterém vystavila v krátkých šatech nožky. „Hejtři“ se do Zorky pustili, že má v koktejlkách příliš silné nohy. To si ale Zorka nenechala líbit a svůj názor na podobné komentáře vyjádřila v dalším příspěvku.

„Já si z toho nic moc nedělám. Lidi mi píšou, že kdybych si z toho nic nedělala, tak to nesdílím. Ten důvod byl ale úplně jiný. Já si myslím, že to, že máme v dnešní době svobodu se vyjadřovat ke všemu, neznamená, vynášet nad někým nějaké soudy, říkat, kdo vypadá dobře a kdo špatně, kdo by měl co nosit a jak vypadat. Proto čas od času sdílím takový příspěvek, abych naznačila, že mi to nepřipadá v pořádku,“ vysvětlila. „Není to ale tak, že bych se z toho hroutila, ostatně dneska mám takové minišaty, že ty silné nohy vystavím taky,“ dodává Zorka s úsměvem. ■