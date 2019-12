Dámy, radujte se: Fešný doktor z Modrého kódu se vrací na obrazovky v novém seriálu. A zhubnul 8 kilo

Marek Němec se vrací do televize s novým seriálem. Super.cz

S Markem jsme se potkali v Nízkých Tatrách, kde se v rámci ski openingu v Jasné konala i premiéra zmíněného filmu, který se zde natáčel. Oproti loňsku, kdy jsme se byli na natáčení Ženské na vrcholu na místních zasněžených svazích podívat, byl ale o dost hubenější. A bez osmi kil navíc mu to seklo.

"Nehubnul jsem úmyslně, třeba kvůli roli, i když bych si samozřejmě rád užil ten hollywoodský model, kdy herec hubne pod odborným dozorem jako třeba Joaquin Phoenix kvůli Jokerovi. Zkoušel jsem divadlo, jezdil jsem do Plzně, místo oběda jsem byl na dálnici. Takže já večer hraju, ráno musím do Studia Kamarád namlouvat Tryskomyšáka, vyzvedávám dceru, uklízím psí hovínka. Nezastavím se, makám na několika frontách," vysvětloval.

Teď navíc natáčel i nový seriál, který se objeví v České televizi, kde už hrál v Lynči. "Bude se to jmenovat Tři poldové a nemluvně. To je ale uzavřený a nikoli nekonečný seriál. Má třináct dílů a mohlo by to být pěkné, takové česky obyčejné. Jak jsem mluvil o těch amerických hercích, tak ten český to taky zkusí, ale má u toho něco na podrážce. Takže my si hrajeme, že jsme drsní poldové, ale máme na rameni reflux od mimin," uzavřel. ■