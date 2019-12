Z fotbalisty hercem? Tomáš Ujfaluši hrál už na škole Ivana v Mrazíkovi!

Tomáš Ujfaluši koketuje s herectvím. Super.cz

"Už nevím, čí to byl nápad, ale hrál jsem už loni. Není to nic velkého, na jevišti jsem jenom dvacet sekund a hraju otce svojí dcery. A prý je to docela vtipný výstup, který si letos zopakuji," vysvětlil Ujfaluši, který nemá trénink pouze z fotbalových utkání, kde se hraje docela dost. Třeba válení na trávníku a předstírání mnohem těžšího zranění, než k jakému došlo. "Je fakt, že fotbalisti jsou takoví herci," smál se.

Nicméně zkušenosti má i z opravdového, tedy spíš z ochotnického, divadla. "Když jsem byl v Olomouci na střední škole, hráli jsme Mrazíka a já dostal hlavní roli Ivana. Musím říct, že při hraní jsem byl víc nervózní než před finále Evropské ligy," svěřil. ■