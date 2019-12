Stříbrný Muž roku bojuje o titul v mezinárodní soutěži krásy: Má tenhle fešák šanci?

Jan Solfronk soutěží o titul Mr. Supranational. Foto: archiv J. Solfronka

"Pilně jsem trénoval, jel dvoufáze, projel celou etiketu se Špačkem, naučil se pár frází polsky a tak. Ale poslední týden se úplně nevydařil. Odjel jsem do USA natáčet jeden videoklip, usnul v letadle jenom v tričku a ta klimoška po 8 hodinách udělala své. Chvíli to vypadalo, že to ustojím, pak mě ale sestřelila brutální rýmička. Takže jsem pět dní jenom ležel, do toho americká strava, no co si budem povídat, forma velmi rychle odešla," přiznal Solfronk.

Teď už je ovšem v pořádku a snaží se v soutěži, která patří k těm nejprestižnějším na světě, zabodovat. "Zatím bylo uděleno pět vedlejších ocenění, jejichž držitelé automaticky postupují do TOP 20. Šlo o kategorie Talent, Best Body, Top Model, Photogenic a Friendship. Bohužel ani jedno z ocenění jsem nezískal, nicméně stránky a profily, které se tímhle typem soutěží zabývají, mi dávají preference do TOP 5. Tak uvidíme, jestli se zadaří," svěřil Super.cz. Loni se do TOP 20 na Mr. Supranational dostal Jakub Kochta.

A jak to vlastně na soutěži chodí? "Máme tady poměrně nabitý program. Já od šesti tak do půl osmé chodím do posilovny, pak hned na snídani a od půl deváté už se něco děje. Od třetího dne pobytu nacvičujeme čtyři choreografie na finálovou show, která tedy bude velkolepá. Finále proběhne 7. prosince od 16 hodin a bude online," zve ke sledování Solfronk. ■