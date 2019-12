Měli svatbu, ale české úřady jejich manželství neuznávají: Janečkova kněžka Lilia zavzpomínala na buddhistický obřad

Lilia Khousnoutdinova se právě vrátila z pracovní cesty v Asii. Super.cz

Nedávno se stala spoluautorkou projektu, který propojil 13 známých českých tváří, které se nechaly nafotit jako slovanské bohyně, a krátce nato odjela Lilia pracovně až do dalekého Bhútánu. Do Asie zamířila, aby pomohla s rekonstrukcí tamního ženského kláštera a podala pomocnou ruku ženám v nouzi. Kromě toho ukojila i svou vášeň pro módu a nakoupila od místních látky, ze kterých nechává šít modely pro vlastní značku.

Lilia se do Bhútánu vrací velmi ráda, protože se na tomto místě odehrály dvě životní události, na které s láskou vzpomíná. Před dvěma lety si zde vzala při buddhistickém obřadu Karla Janečka a na stejném místě také zplodili dceru Isabel, která oslavila první narozeniny. „Bylo to krásné. Dá se říct, že to byl jeden z posledních dní, kdy to ještě všechno vypadalo opravdu nádherně a měla jsem velké naděje a očekávání, potom to třeba nebylo chvíli tak dobré,“ pousmála se Lilia.

Přestože podle buddhistických pravidel manželé jsou, v Česku je takový svazek neplatný. „Kdyby společnost nevnímala právní sňatek jako ten nejdůležitější, tak mně by tamto úplně stačilo, protože pro mě to bylo TO ono. Ale vypadá to, že abychom byli uznávaní jako pár, budeme holt muset podepsat papíry, abychom měli razítka od státu, že skutečně jsme,“ pokrčila rameny Janečkova kněžka a přiznala, že obřad, který zažili v Asii, je ve srovnání s našimi českými veselkami hodně odlišný. „V Bhútánu se razítka neřeší, jim jde o obřad, o rituál, o požehnání od lámy, o modlitbu. Měli jsme jednadvacet mnichů, kteří se za nás a za náš vztah modlili. Je to taková spirituální záležitost a potom úplně mimo je hostina. Jsou tam různé zvyky, lukostřelba, nesmí chybět Ara, což je místní alkohol,“ dodala na závěr Lilia. ■