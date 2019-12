Pánové, držte si klobouky! Nejkrásnější žena planety předvedla tělo v bikinách

Bella Hadid Profimedia.cz

Bella Hadid (23) vyrazila s kamarádkami do prosluněného Miami, kde probíhal festival Art Basel. Během třídenní akce si ale našla čas i na opalovačku u bazénu. A když se nejkrásnější žena planety podle řeckého ideálu krásy ukáže v bikinách, je na co se dívat.

Bella si nedávno sáhla do svědomí a nechala vysadit na 600 stromů, 20 za každý let, který v posledních 3 měsících absolvovala. Cítila se prý špatně kvůli své ekologické stopě, a je dokonce pravděpodobné, že bude se sázením pokračovat do konce roku.

Mladší sestra Gigi Hadid je jednou z nejžádanějších modelek světa a kvůli práci opravdu často cestuje. Je dokonce tak vytížená, že ukončila vztah se zpěvákem Weekndem. Kvůli nabitým rozvrhům na sebe prý neměli čas. ■