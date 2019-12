10 adeptek na novou Miss Czech Republic vystavilo tělíčka v plavkách: Která je nejkrásnější?

Finalistky 11. ročníku Miss Czech Republic Michaela Feuereislová

"Vybírali jsme z celkem sedmdesáti semifinalistek celé dva dny a doufám, že se nám to povedlo. Je pravda, že blondýnky jsou jenom dvě, ale zase máme ve finálové desítce i zrzky. Nicméně i na světě je brunetek víc, takže to nějak logicky vyšlo. Ale i tak si myslím, že to máme pestré," mínila Táňa.

"Hlavní je, že dívky jsou krásné a vysoké, což je pro modeling důležité," doplnila ředitelka soutěže. Zda se dívky líbí i vám, můžete posoudit sami a v anketě hlasovat, která z nich je podle vás nejkrásnější. ■