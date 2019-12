Dwayne The Rock Johnson prozradil, proč s druhým sňatkem otálel 12 let: Zamiloval jsem se během 30 vteřin, ale bál jsem se

Dwayne Johnson Profimedia.cz

Když Dwayne Johnson (47) alias The Rock potkal v roce 2007 Lauren Hashian, byla to láska na první pohled. Herec se v rozhovoru pro WSJ Magazine rozpovídal o tom, že se do ní zbláznil během prvních 30 vteřin. „Hned mě napadlo, jak je krásná,“ přiznal, ale vzápětí doplnil, že se ani jeden do nového vztahu nehrnul.