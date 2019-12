Topmodelka si Vánoce umí užít. Michaela Feuereislová

„Vypadá to, že letos budeme trávit svátky ve velké společnosti. Synova přítelkyně je Slovenka a my jsem pozvaní na Slovensko,” říká topmodelka a jedním dechem dodává: „Její rodiče žijí v Praze, ale prarodiče jsou na Slovensku. Moc se na to těším. Vím, že oni dodržují tradiční slovenské obyčeje. Já zase přivezu cukroví,” tetelila se na otevření asijské restaurace Pavlína.

S rodiči synovy přítelkyně se kupodivu poznala dávno předtím, než se pár dal dohromady. „Je to takový paradox života. Znám Patricii jako malou holčičku. Její rodiče znám od mého raného mládí, protože to byli sousedé mého blízkého kamaráda,” uvedla Němcová, která si ale původně úzkou vazbu na rodinu budoucí snachy neuvědomila. „Přišlo se na to až časem. Když mi ukázal pár jejích fotek a na jedné z nich pózovala se svým tatínkem. Tak mi to došlo,” smála se modelka.

Němcová miluje advent a Vánoce si vždy velmi užívá. „U nás doma se vždycky slavily tradiční české Vánoce s doma pečeným cukrovím. Házelo se botou, krájelo jablíčko,” říká Pavlína, která si po řadě let života ve Francii přivlastnila pouze ten zvyk, že hlavní dávku dárků si rozdávají děti až na první svátek vánoční. ■